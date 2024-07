EM-Formbarometer: Spanien ist top, Frankreich der Flop

Am Freitag und Samstag (jeweils 18 Uhr und 21 Uhr) geht es in die heiße Phase und um die Tickets für das Halbfinale der Fußball-EM . Spanien trifft am Freitag auf Deutschland (18 Uhr/ARD), anschließend spielt Portugal gegen Frankreich ( 21 Uhr/live im ZDF ). Auf der anderen Seite des Turnierbaums treten einen Tag später England und die Schweiz ( 18 Uhr/live im ZDF ) sowie die Niederlande und die Türkei (21 Uhr/RTL) gegeneinander an. Aber wer kann vor dem Viertelfinale die beste Form aufweisen?