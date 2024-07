WM 2062 und EM 2028: Nächste Turniere werfen Schatten voraus

In zwei Jahren werden erstmals gleich 48 Teams um die begehrte Trophäe spielen. Bei der Mega-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA messen sich so viele Mannschaften wie noch nie miteinander: 104 Partien, 39 Tage, 16 Spielorte. Das Mammut-Turnier soll in puncto Größe Maßstäbe setzen, Infantino versprach der Fußball-Welt bereits "104 Super Bowls in einem Monat" und ließ weitere Superlative folgen.