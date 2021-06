Doch jetzt hat "CR7" im Duell der Superhelden bei diesem paneuropäischen Turnier wieder die Nase vorn: Seine fünf Treffer bei dieser EM, darunter drei sicher verwandelte Elfmeter, sind unerreichte Spitze. Der Strahlemann von der Blumeninsel Madeira bricht einen Rekord nach dem anderen. Seine 14 EM-Tore bei fünf Turnierteilnahmen könnten eine Bestmarke für die Ewigkeit sein, und den alleinigen Länderspiel-Weltrekord hat er wohl bald auch.



Aktuell steht er bei 109 Toren in 178 Einsätzen, der Iraner Ali Daei hat sich schon ehrfurchtsvoll über den Mann geäußert, der seine Marke eingestellt hat. Dass Ronaldo noch vorbeizieht, ist kaum mehr abzuwenden. Nationaltrainer Fernando Santos hat seinen Anteil an dieser Effektivität, denn inzwischen steht seine Nummer sieben so nah am gegnerischen Tor wie möglich, ist ein klassischer Mittelstürmer, der sich an der Defensivarbeit kaum mehr beteiligen muss.



Profis wie Bernardo Silva (Manchester City) und Diogo Jota (FC Liverpool) arbeiten von den Flügeln deutlich mehr nach hinten, verdichten das Mittelfeld dann zum Fünfer-Verbund. Aber der Mannschaft tut es gut, denn in letzter Instanz ist halt auf Ronaldo, dem inzwischen allein auf Instagram mehr als 300 Millionen Menschen folgen, immer noch Verlass. Notfalls vom Elfmeterpunkt.