Der erst im September vergangenen Jahres berufene Trainer, als Aktiver von der Ajax-Schule geprägt, hat in der Vorrunde in Amsterdam schwierige Tage erlebt. Der Bondscoach schwor dem eigentlich heiligen 4-3-3-System ab, was viele seiner Landsleute, vor allem auch die Experten und Ex-Nationalspieler als Verrat ansehen.



De Boer aber bleibt stur: Da können noch so viele Kleinflugzeuge am Himmel Transparente durch die Luft ziehen - vom 5-3-2 mit den extrem hochstehenden Flügeln wird er nicht mehr lassen. Er findet ja ohnehin, dass es eher eine 3-5-2-Formation ist, weil Rechtsverteidiger Denzel Dumfries und Linksverteidiger Patrick van Aanholt eigentlich wie ein Rechts- und Linksaußen agieren.



Er will partout mehr Flexibilität als zu seiner aktiven Zeit. Vielen nach Ungarn gereisten Niederländern ist die Taktik inzwischen ziemlich egal. Sie haben nur eines im Sinn: Die unbeschwerte Party soll nicht in Budapest mit einem Kater enden.