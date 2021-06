Christoph Hertzsch: Das wird man sehen. Zunächst einmal ist es absolut positiv, dass der größte Sportverband der Welt deutlich sichtbare Zeichen in diese Richtung setzt, und dass in Manuel Neuer der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bei einem Ereignis, auf das die ganze Welt schaut, eine Binde in den Regenbogenfarben trägt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass so etwas schon früher passiert wäre, aber immerhin scheint jetzt ein Umdenken auch auf höchster Ebene einzutreten. Das gilt übrigens auch für andere Bereiche, in denen Diskriminierung stattfindet. Im Kampf gegen Rassismus tut der DFB schon eine ganze Menge, jetzt auch gegen Homophobie. Gut so!