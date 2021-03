Ursprünglich wollte die UEFA bereits am 5. März die Entscheidung über die EM fällen - und die Zuschauerfrage beantworten. Nun ist der Termin auf Anfang April verschoben. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ist offenbar gewillt, die Stadien zumindest bis zur Hälfte zu füllen. Bangen müssten nur die Spielstätten, in denen die Regierungen auf Geisterspiele bestehen. Das könnte erklären, warum der in München beheimatete Koch neuerdings so sehr die Einbeziehung von Zuschauern in die nächsten Öffnungsschritte für den deutschen Fußball betont.