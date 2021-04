München droht Aus als EM-Gastgeber

Der Stadt München droht das Aus als EM-Gastgeber in diesem Sommer - und die Zeit wird knapp. Die bayerische Landeshauptstadt, in der die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft stattfinden sollen, gehört zu den vier Standorten, die bis zum 19. April "ihre Pläne" für das Turnier nachreichen müssen, wie die Europäische Fußball-Union am Freitag mitteilte. Dann werde endgültig über die "Ausrichtung der Partien" an diesen Spielorten entschieden.