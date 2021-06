Belgien ist mit einem ungefährdeten Sieg in die Fußball-EM gestartet. In St. Petersburg gewann der WM-Dritte von 2018 nach Toren von Topstürmer Romelu Lukaku (10., 88.) sowie Thomas Meunier von Borussia Dortmund (34.) mit 3:0 (2:0) gegen Russland. Auch ohne ihren noch angeschlagenen Mittelfeldstar Kevin De Bruyne erwischten die Roten Teufel somit einen optimalen Start in die Endrunde.