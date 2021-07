UEFA Euro 2020

"Es war nicht einfach", meinte er geknickt, "aber ich habe immer versucht, alles für die Mannschaft reinzuwerfen." Jetzt müsse er sich "körperlich erholen. Es war zu viel". Courtois und der Dortmunder Thomas Meunier fanden noch im Stadion Trost in den Armen ihrer Familien. Bei der Ankunft am heimischen Trainingszentrum in Tubize nachts um halb vier wurden De Bruyne und Co. von einem einsamen Trommler und drei Fans mit rot leuchtenden Bengalos empfangen. Danach zerstreuten sie sich in alle Winde.