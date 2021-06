In Schottland wurden laut der Gesundheitsbehörde Public Health Scotland 1.991 Corona-Fälle registriert, die in Verbindung mit Spielen der EM stehen. Dies teilte die Behörde am Mittwoch mit. Zwei Drittel dieser positiv Getesteten seien Fans, die entgegen der Ratschläge aus dem Norden zu Spielen nach London gereist seien.