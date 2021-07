25 Jahre nach dem 1996 so unglücklich verlorenen Endspiel wieder in Wembley anzutreten, das hätte was. Die Vergleiche mit den Helden aus dem Turnier vor einem Vierteljahrhundert nimmt Trainer Jaroslav Silhavy als Ansporn. Der oft spröde wirkende 59-Jährige arbeitete bei der EM 2004 noch an der Seite von Karel Brückner und übernahm das Nationalteam 2008 - und pflegt seitdem einen guten Draht zu seinen Spielern.