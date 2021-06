Schließlich hat er in seinen insgesamt zwölf Jahren in München Titel um Titel im Vereinsfußball eingesammelt, darunter zwei Mal die Champions League. Unweigerlich kommen beim Allrounder Erinnerungen hoch, wie er eben in der heiligen Kultstätte Wembley 2013 mit den Bayern den Henkelpott im deutschen Duell gegen Borussia Dortmund holte, "das ist für mich sehr positiv".