Am Tag danach ging der Blick natürlich noch einmal zurück auf den Dienstagabend in Wembley, der das EM-Aus für die deutsche Nationalmannschaft und das Ende der Ära von Bundestrainer Joachim Löw markiert hatte. Bei Thomas Müller drehten sich die Gedanken vor allem um jene Szene, in der er frei auf Englands Tor zugelaufen war, den Ball aber vorbeigeschoben hatte, anstatt das 1:1 zu erzielen.