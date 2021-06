Es sind legendäre Worte, mit denen Rudi Michel die legendärste Szene aller Spiele zwischen England und Deutschland im TV kommentierte, als der Ball in Wembley von der Unterkante der Latte auf die Torlinie prallte, aber nicht ins Tor, wie spätere Untersuchungen zeigten. "Achtung! Achtung! Nein!", entfuhr es Michel: "Nicht im Tor! Kein Tor! Oder doch? Jetzt, was entscheidet der Linienrichter? Tor! Oh, ist das bitter." Der Linienrichter, das war Tofik Bachramow aus Aserbaidschan. Er wurde fast so bekannt wie Geoff Hurst, der Torschütze zu Englands 3:2.