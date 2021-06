Dennoch werteten die deutschen Spieler den Auftakt als gelungen, abgesehen vom Ergebnis. Man habe "ein gutes Spiel gemacht", befand Kroos, "was uns gefehlt hat, ist ein Tor." Ähnlich sah es Joshua Kimmich, der wie erwartet auf der rechten Seite aufgelaufen war und in der Defensive die Dreierkette unterstützen sollte, was nicht immer optimal gelang, auch nicht beim Gegentor.