Joachim Löw war mit seiner menschlichen Art und Gelassenheit stets der Gegenentwurf zu anderen Trainern in dieser mitunter aufgeregten Selbstdarsteller-Branche. Was bleibt, ist aber auch die Erkenntnis, dass er in den 15 Jahren zu wenig aus seinen Mannschaften herausgeholt hat. Ein großer Titel war einfach zu wenig.