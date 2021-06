Für Sané ist das eine nicht so gute Nachricht, weil im 3-4-3-System in der Offensive ein Platz weniger zur Verfügung steht. Würde Löw in ein 4-2-3-1 wechseln, könnte Sané reinrutschen in die erste Elf und mit Serge Gnabry ein Flügel-Duo bilden, das den freischaffenden Zehner Thomas Müller wie beim FC Bayern flankiert.