Am frühen Dienstagabend ist bei den Vollands in Marktoberdorf mal wieder Public Viewing zur EM angesagt. Das Haus, das Kevin Volland (28) vor knapp drei Jahren in seinem Heimatort im Ostallgäu gekauft hat, ist während der EM Treffpunkt für Familienmitglieder und Freunde des Nationalstürmers, die beim Achtelfinale gegen England nun besonders genau auf die Aufstellung der DFB-Auswahl schauen.