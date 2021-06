Medienberichte, wonach Müllers Ausfall bereits sicher und sein Einsatz in einem möglichen Achtelfinale gefährdet sei, wollte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nicht bestätigen. "Das ist eine Information, die uns so nicht vorliegt", sagte Sprecher Jens Grittner in der DFB-Pressekonferenz am Montagmittag.