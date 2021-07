Infektionsfälle in sieben Ländern ließen sich mit der EM in Verbindung bringen. Schottland sei mit 1991 Fällen dabei am weitaus stärksten betroffen. Die schottische Mannschaft trug ihre EM-Gruppenspiele in Glasgow und London aus. In Großbritannien breitet sich die als ansteckender geltende Delta-Variante des Virus stark aus.