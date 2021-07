UEFA Euro 2020

55 Jahre nach dem WM-Gewinn im eigenen Land hofft eine ganze Nation auf die Krönung im Wembley-Stadion am 11. Juli. Schon für das Halbfinale am Mittwoch gegen Dänemark (live im ZDF) kehren Kapitän Harry Kane und Co. zu ihren Fans in den Fußball-Tempel zurück. "Viele von uns werden so eine Gelegenheit bei einem großen Turnier in Wembley nicht nochmal bekommen", sagte Kane.