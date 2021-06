"Ich bin etwas emotional. Es macht etwas mit einem, wenn ein Freund leidet. Es ist eine harte Nacht", hatte Hjulmand am Samstagabend mit Tränen in den Augen nach dem Spiel gesagt. Bei der Fortsetzung habe es "keinen Druck" von der UEFA gegeben, betonte der Trainer, gestand aber am Sonntag ein, er habe nun doch ein "schlechtes Gewissen" deswegen.