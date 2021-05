Fußball-EM live im ZDF

In Blickweite der "sportstudio-Arena" befindet sich das NBC (National Broadcast Center), von wo aus die gesamte Sendeabwicklung erfolgt. Dort wird im Anschluss an die EM auch die gesamte Berichterstattung von den Olympischen Spielen in Tokio zentral gesteuert – gemeinsam für ARD und ZDF. Bereits bei der Fußball-EM arbeiten beide Sender technisch und personell intensiv zusammen.