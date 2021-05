So ist Sandro Wagner am Dienstag, 15. Juni (21 Uhr), an der Seite von Livereporter Béla Réthy bei der Übertragung des Vorrundenspiels zwischen Frankreich und Deutschland zu hören und zu sehen. Und am Tag zuvor gibt er seine Experten-Einschätzung für das anstehende Spiel aus dem EM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach.