Ein mit Fingern geformtes Herz als Jubelgeste gehört zu den prägendsten Bildern dieser Europameisterschaft. Im Adrenalin getränkten Gefühl eines Torerfolgs formt Leon Goretzka dieses Symbol der Liebe, nicht etwa in Richtung seiner Liebsten, sondern für die ungarischen Ultras, die zuvor mehrmals homophobe Parolen skandierten. Eine grandiose Antwort auf das UEFA-Verbot, die Münchner Arena an jenem Abend in Regenbogenfarben zu erleuchten.