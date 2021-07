UEFA Euro 2020

Oder eben vom Trainer Gareth Southgate, der selbst in vielen Interviews noch von den Dämonen seines verschossenen Elfmeters im Halbfinale 1996 spricht. Die Fans haben ihm längst verziehen und singen auf den alten Hit von "Atomic Kitten": "Southgate you’re the one, you still turn me on. Football’s coming home again." Der Gepriesene hat sich eine gewisse Nüchternheit bewahrt: "Ich freue mich, wie das Team mit dem Rückstand umgegangen ist", sagte er.