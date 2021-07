Gazzetta dello Sport: "Der Pokal ist nach Hause zurückgekehrt. Mancinis Mannschaft gelingt ein Meisterwerk am Ende eines äußerst schweren Spiels. Der Erfolg ist voll verdient. Wir haben gewonnen, weil unser Fußball der Beste dieser EM ist. Und dies gibt uns eine Zukunftsperspektive."



Corriere dello Sport: "Diese EM-Trophäe ist ein Märchen. Eine verrückte Fahrt, von dem Tiefpunkt der Nicht-Qualifikation für die WM 2018 bis zum Triumph in Wembley. Mancini bricht nach dem Sieg in Tränen aus, diese Trophäe gehört vor allem ihm. Er hat eine unglaubliche, geschlossene und starke Gruppe aufgebaut, die den schönsten Fußball dieser Europameisterschaft gezeigt hat, auch ohne viele große Champions in der Mannschaft zu haben."