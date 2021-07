Aber vielleicht eignet sich diese ein Tormann zwangsläufig an, der bereits mit 13 seine Heimat Castellammare di Stabia verließ, um in das Jugend-Internat des AC Mailand zu wechseln, mit 16 Jahren in der Serie A debütierte, mit 17 in der Squadra Azzurra zur Halbzeit für Gianluigi Buffon eingewechselt wurde, von dem Donnarumma früher ein Poster in seinem Kinderzimmer hängen hätte.