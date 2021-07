UEFA Euro 2020

Kein Nationaltrainer Englands war in den vergangenen Jahren beliebter als Gareth Southgate. Der ruhige, eloquente und zurückhaltende Ex-Profi zieht sein Ding durch. Anfangs wurde er für die teils biedere Spielweise der Three Lions kritisiert. Aber sein Team liefert Ergebnisse. Die Fans feiern ihn längst für den erstmaligen Einzug in ein EM-Finale.