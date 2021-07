Italien blieb am Drücker und die aktivere Mannschaft. In der Schlussphase belauerten sich die beiden Mannschaften, doch der Lucky Punch gelang keinem Team mehr. Es ging in die Verlängerung, wo beide Mannschaften zu Möglichkeiten kamen, Tore blieben aus. So fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen - wo die englischen Schützen zweimal an Donnarumma scheiterten und einmal am Pfosten. Zwei Fehlschüsse gingen aufs Konto der in der 120. Minute eingewechselten Marcus Rashford und Jadon Sancho.