Eigene richtige Chancen konnte sich das Löw-Team in der ersten Halbzeit nicht erarbeiten, zu statisch war das Spiel der DFB-Elf gegen einen abgeklärt agierenden und zweikampfstarken Weltmeister. Personell unverändert ging die deutsche Mannschaft in die zweite Spielhälfte und kam durch Serge Gnabry in der 54. Minute zu einer Großchance. Sein Schuss ging knapp über das französische Tor. Nur zwei Minuten zuvor scheiterte auf der anderen Seite Adrien Rabiot am Pfosten.