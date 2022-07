Lina Magull (21.), Lea Schüller (57.), Lena Lattwein (78.) und Alexandra Popp (86.) erzielten vor 15.746 Zuschauern in Brentford die Tore für die DFB-Frauen, die in der ersten Halbzeit zudem dreimal am Aluminium scheiterten. Weitere Gegner in der Gruppe B sind Spanien am 12. Juli und Finnland am 16. Juli.