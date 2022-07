Noch immer tritt die zweimalige Weltmeisterin und fünffache Europameisterin – den letzten Titel holte sie 2009 im EM-Finale gegen England (6:2) auch dank ihrer Tore – selbst gerne gegen den Ball. Torwarttrainer Michael Fuchs bindet sie mit Vorliebe in die Abläufe der Torhüterinnen mit ein. Es nötigt vielen Nationalspielerinnen Respekt ab, in welch guter Form die dreimalige Weltfußballerin auch heute noch ist. "Ich spiele noch 'Alte Herren', zweimal die Woche, so ein bisschen just for fun", sagt Prinz.