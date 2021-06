Es mutet daher ein bisschen kurios an, dass ausgerechnet der frühere Spielmacher Sneijder, der in wichtigen Partien am Ende seiner Karriere gerne mal abtauchte, nun den Chefkritiker gibt. Der 37-Jährige würde am liebsten im Sturm neben dem gesetzten Memphis Depay noch Donyell Malen sehen, doch der kam gegen die Ukraine erst für die Nachspielzeit auf den Platz. Statt dessen hat Wout Weghorst doch noch seinen Nationaltrainer überzeugt.