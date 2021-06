Die Stadt München hatte die bunte Illuminierung beantragt, um ein Zeichen gegen die Einschränkungen der "Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender (LGBTIQ)" in Ungarn zu setzen, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einem Brief an UEFA-Präsident Aleksander Čeferin und an Rainer Koch, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), geschrieben hatte.