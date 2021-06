Der Italiener schätzt die Deutschland-Erfahrung seines Quartetts. Während Verteidiger Orban bisher keine so glückliche EM spielte und je ein Gegentor gegen den Europa- und Weltmeister mit verschuldete ("es ist irgendwo auch Teil des Jobs"), hat sein Klubkollege Peter Gulacsi bisher ein herausragendes Turnier hingelegt. Der Torhüter trieb zuletzt sogar Weltstar Kylian Mbappé zur Verzweiflung.



Rossi sieht in der ungarischen Nummer eins einen "der vier, fünf besten Torhüter der Welt, an manchen Tagen ist er auf einer Stufe mit Manuel Neuer". Tatsächlich hat er die meisten Prachtparaden hingelegt, hatte aber auch am meisten von allen Torwartkollegen dieses Turniers zu tun. Das Erfolgsgeheimnis des 31-Jährigen ist recht simpel: