Und das sah offenbar auch der Weltstar von Paris Saint-Germain so, der nicht nur um einiges schneller als der Kollege vom FC Chelsea ist, sondern ihn auch in der internen Hierarchie überholt hat. Am Sonntag auf der Pressekonferenz machte der 22-Jährige aus seinem Unmut über Girouds Aussage keinen Hehl: "Er hat es zur Presse gesagt, nicht zu mir. Ich bevorzuge es, wenn er direkt zur mir in der Kabine spricht. Er weiß, wo ich in der Umkleidekabine bin."