Sowohl die "Königsklasse", in der Gulacsi und Forsberg mit Leipzig das Halbfinale erreicht hatten, als auch die Europa League waren im vergangenen Sommer in Portugal beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen in Turnierform ausgetragen worden. "Wir waren in Lissabon abgeschlossen von der Außenwelt und sind alle Gott sei Dank gesund geblieben. Das hat gut funktioniert", sagte Gulacsi.