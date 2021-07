Dazu kommt mit Kasper Hjulmland ein Trainer, der trotz eigener Autorität darauf vertraut, dass das Ensemble die Dinge auf dem Platz selbst regelt. So wie am 14. Oktober letzten Jahres im Wembley-Stadion, als die Freunde Eriksen und Kjaer in der Nations League gegen England gemeinsam ihr 100. Länderspiel absolvierten. Damals schoss Eriksen per Strafstoß den Siegtreffer zum 1:0. Nicht nur deshalb wird er bei der Neuauflage im WM-Halbfinale wieder in den Köpfen aller dänischen Spieler und Fans sein.