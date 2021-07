Auf der virtuellen Pressekonferenz in London hatte der 56-Jährige fortwährend die Hände gefaltet, obwohl er sicherlich nicht um himmlischen Beistand bat. Ihm geht es darum, dass sein Kollektiv in München beim Schlagabtausch gegen Belgien (2:1) bis an die Leistungsgrenze geht: "Wir sind in einem EM-Halbfinale, da wird man kaum ein leichtes Spiel finden." Er erwartet eine "großartige" Begegnung.