UEFA Euro 2020

An diesem Dienstag im Londoner Wembley-Stadion gegen Italien wird Busquets sein 127. Länderspiel absolvieren, am Sonntag soll Nummer 128 dazukommen. Das Finale. Und er weiß, wie das geht. Er weiß, wie man Italien schlägt und am Ende die Trophäe in den Händen halten darf. 2012 war er dabei im Mittelfeld, als Spanien Italien im Endspiel mit 4:0 demütigte.