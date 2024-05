Nagelsmann und sein EM-Kader: Titelreifer Optimismus

Ganz am Ende hat Julian Nagelsmann noch mal den Kragen des schwarzen Hemdes gerichtet und das gestreifte Sakko glattgezogen: Auch das Abschlussfoto mit dem blau gemusterten EM-Ball sollte schließlich ordentlich aussehen, nachdem der Bundestrainer die außergewöhnlichste Kadernominierung in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft mit durchaus erhellenden Erklärungen unterfütterte. Der 36-Jährige verströmte in der Location des DFB-Automobilsponsors in der Friedrichstraße in Berlin ehr als eine Stunde lang eine Vorfreude, die für die Heim-EM vorbildhaft wirkte.