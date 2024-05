Vorläufiger EM-Kader: Nagelsmann nominiert am 16. Mai

Wartet mir der vorläufigen Nominierung nicht bis zum Bundesliga-Finale: Bundestrainer Julian Nagelsmann Quelle: dpa

Zwei Tage vor dem letzten Spieltag der Bundesliga wird Julian Nagelsmann seinen Kader für die Fußball-Europameisterschaft verkünden. Am 16. Mai um 13 Uhr wird der Bundestrainer in Berlin sein Aufgebot für das Heimturnier benennen.

Nagelsmann präferiert kleineren Kader

Perfekter Start für die Nationalmannschaft ins EM-Jahr. Beim Topfavoriten Frankreich gewinnt das umgebaute Team mit 2:0. Wirtz erzielt das schnellste DFB-Tor der Geschichte. 23.03.2024 | 9:34 min

Unklar ist noch, wie viele Spieler Nagelsmann nominieren darf und überhaupt nominieren wird. Erwartet wird, dass die UEFA wieder 26 statt der vor der Corona-Pandemie üblichen 23 Akteure im Turnieraufgebot erlaubt. Der Bundestrainer präferiert eigentlich einen kleineren Kader, wie er kürzlich einräumte.

Erstes EM-Trainingslager ab 26. Mai

Zehn Tage nach der Nominierung beginnt in Blankenhain in Thüringen das erste Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft. Wie viele seiner EM-Spieler Nagelsmann dann schon zur Verfügung hat, ist allerdings auch noch ungewiss. Verzichten muss der 36-Jährige auf alle Akteure, die am 1. Juni (21 Uhr/live im ZDF) im Endspiel der Champions League in London stehen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch den zweiten großen EM-Test bestanden. Das DFB-Team präsentierte sich in starker Form und bezwang die Niederlande mit 2:1. 27.03.2024 | 2:59 min

Mit ein paar Tagen Verspätung werden die Spieler von Bayer Leverkusen anreisen, die am 25. Mai (20 Uhr/ARD) noch gegen den 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale spielen.

Endgültige Nominierung kurz vor der EM

Am 31. Mai zieht der DFB-Tross von Thüringen ins EM-Quartier in Herzogenaurach um. Dort wird die Vorbereitung bis zum zweiten und letzten Test am 7. Juni (20:45 Uhr) in Mönchengladbach gegen Griechenland fortgesetzt. Kurz nach der Partie endet um Mitternacht die Frist für die endgültige Nominierung von 23 oder 26 Akteuren bei der UEFA.

Nach einem freien Tag kehren die DFB-Stars am 9. Juni wieder in Franken in ihre Turnierunterkunft zurück. Am 14. Juni (21 Uhr/ZDF) steht das Eröffnungsspiel in München gegen Schottland an.

Die weiteren Gruppenpartien finden am 19. Juni (18 Uhr/ARD) in Stuttgart gegen Ungarn und am 23. Juni (21 Uhr/ARD) in Frankfurt gegen die Schweiz statt.

