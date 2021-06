Vielleicht war es Übermut, womöglich auch nur Heimatverbundenheit, dass die Stadionregie in Düsseldorf am Ende einen Kultsong der "Toten Hosen" auflegte. "Tage wie diese" begleiteten den Abgang der Akteure, die zuvor zum ersten Mal in der Corona-Zeit wieder eine Ehrenrunde gedreht hatten - wenn auch nur ansatzweise.