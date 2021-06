Der EM-Titelverteidiger ist am Samstag, 19. Juni (Anpfiff 21 Uhr/ARD) in München Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. In der Gruppe F trifft die Mannschaft um Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Bruno Fernandes (Manchester United), Ruben Dias (Manchester City) und Joao Félix (Atlético Madrid) zunächst am 15. Juni (18 Uhr/ZDF) in Budapest auf Ungarn. Danach folgen die Duelle gegen Deutschland und Frankreich (23. Juni in Budapest, 21 Uhr/ZDF).