0:3 in Island: DFB-Frauen vermasseln vorletzten Olympia-Test

Vom Winde verweht: Der vorletzte Test vor Olympia ist den DFB-Frauen gründlich misslungen. Die fahrig agierende Hrubesch-Elf unterlag in der EM-Qualifikation Island 0:3.

0:3 in Island

Der vorletzte Olympia-Test für die DFB-Frauen geht mit einem 0:3 auf Island daneben. Die wichtigsten Szenen mit dem Live-Kommentar von Claudia Neumann. 12.07.2024 | 8:12 min

Noch nicht in Olympia-Form präsentierte sich die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft im vorletzten Test vor den Olympischen Spielen in Paris. Die Elf von Horst Hrubesch unterlag bei widrigen Wetterbedingungen in Reykjavik Island in der EM-Qualifikation 0:3 (0:1). Die Treffer für Island erzielten Ingibjörg Sigurdardottir (14.), Alexandra Johannsdottir (52.) und Sveindis Jonsdottir.

Weil sich die DFB-Frauen bereits vorzeitig für die EM 2025 in der Schweiz qualifizierten, hat die Pleite am Ende lediglich statistischen Wert.

Die DFB-Frauen haben das Ticket für die EM 2025 schon sicher. Für die Hrubesch-Elf geht es gegen Island darum, sich für Olympia warmzuspielen. Kommentatorin Claudia Neumann. Expertin: Kathrin Lehmann. 12.07.2024 | 136:13 min

Die deutsche Mannschaft fand in Reykjavik nur ganz schwer ins Spiel. Der böige Wind tat sein übriges und kam eher den Gastgeberinnen entgegen. Bereits in der 2. Minute wurde es erstmals richtig gefährlich vor dem deutschen Tor. Die Wolfsburgerin Jonsdottir brach auf halblinks durch und ließ Sara Doorsoun stehen. Ihr Schuss ging jedoch flach am langen Eck vorbei.

DFB-Frauen hinten anfällig

Die Elf von Horst Hrubesch ließ die nötige Zielstrebigkeit in ihren Aktionen nach vorn vermissen und zeigte sich, wie so oft zuletzt, hinten anfällig. Nach einer knappen Viertelstunde war es dann soweit: Im Anschluss an eine Ecke für Island unterlief Merle Frohms im deutschen Tor ein folgenschwerer Fehler beim Herauslaufen. Sigurdardottir nutzte die Unsicherheit und nickte ins deutsche Tor ein zur Führung für die Gastgeberinnen (15.).

Kurz vor der Pause hätte Deutschland fast egalisiert. Der Treffer von Lea Schüller wurde wegen abseits allerdings nicht gegeben. Nach dem Wechsel erhöhte Island auf 2:0. Beim Treffer von Johannsdottir (52.) sah die deutsche Hintermannschaft erneut schlecht aus. Mit zunehmender Spieldauer drückte Deutschland auf den Anschluss. Viggoosdottir rettete dann auf der Torlinie bei einem Kopfball der eingewechselten Laura Freigang.

Die Angreiferin sorgte für mehr Druck, ein Tor gelang aber nicht mehr. Mitten in der Drangphase unterlief der deutschen Abwehr ein weiterer schwerer Patzer, der zum dritten Gegentreffer führte. Jonsdottir stellt auf 3:0 (83.) für Island.

Generalprobe gegen Österreich

Noch ein Spiel bleibt den deutschen Spielerinnen, um sich in Olympia-Form zu bringen. Am Dienstag trifft die DFB-Auswahl in Hannover (19 Uhr/ARD) zum Abschluss der EM-Qualifikation auf Österreich.

In knapp zwei Wochen wird es für die DFB-Frauen dann bei den Olympischen Spielen ernst: In Marseille geht’s gegen den WM-Vierten Australien (25. Juli) und Rekord-Olympiasieger USA (28. Juli), ehe in Saint-Étienne der Außenseiter Sambia wartet (31. Juli). Der knappe Kader, die enge Taktung und die erwartete Hitze machen die Medaillen-Mission besonders herausfordernd.