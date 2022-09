Die russische Nationalmannschaft ist im Fußball isoliert. An der Nations League nimmt sie nicht teil. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) bestätigte am Dienstag nach einer Sitzung des Exekutivkomitees im kroatischen Hvar, dass Russland auch nicht bei der Gruppenauslosung am 9. Oktober in Frankfurt/Main dabei sein wird. Die UEFA hatte im Februar die Teilnahme russischer Nationalmannschaften und Klubs an ihren Wettbewerben "bis auf Weiteres" ausgeschlossen.