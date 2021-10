Deutschlands U21-Fußballer haben im zweiten Spiel unter dem neuen Nationaltrainer Antonio Di Salvo den zweiten Sieg geholt. Der Europameister setzte sich am Dienstag in Ungarn in der EM-Qualifikation mit 5:1 (2:1) durch. Insgesamt war es der vierte Sieg im vierten Spiel in der EM-Qualifikation für die DFB-Junioren, die ersten beiden noch unter Ex-Cheftrainer Stefan Kuntz.