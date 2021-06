UEFA Euro 2020

Die bisherige Tormisere der Spanier schien sich zunächst auch im abschließenden Gruppenspiel fortzusetzen. Alvaro Morata vergab in der 12. Minute die Riesenchance, die Iberer per Foulelfmeter in Führung zu bringen. Morata hatte mit viel Kraft halbhoch ins linke Eck abgezogen, doch Slowakei-Keeper Dúbravka parierte reaktionsschnell. Nicht der erste Fehlschuss von Morata bei dieser EM.