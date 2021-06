Das ZDF und sportstudio.de übertragen zunächst 13 Spiele der EM-Gruppenphase - darunter zwei Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Gruppe F:



am Dienstag, 15. Juni (Anpfiff 21 Uhr) das Topspiel gegen Weltmeister Frankreich und

am Mittwoch, 23. Juni (21 Uhr), die Begegnung gegen Ungarn.



Das Spiel gegen Portugal am 19. Juni übertragt die ARD (Anpfiff: 18 Uhr). Zum EM-Auftakt zeigt das ZDF am Samstag, 12. Juni, Dänemark - Finnland (18 Uhr) und Belgien - Russland (21 Uhr). Das Finale am 11. Juli in London gibt's übrigens auch live im ZDF.